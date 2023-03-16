Суд Тюмени признал недействительным однополый брак

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным брака между двумя женщинами.

Ранее сообщалось, что из городского загса в прокуратуру поступила информация о том, что ими удовлетворено заявление 33-летнего мужчины о смене ФИО и пола с мужского на женский. Прокуратура Тюмени провела проверку и, ссылаясь на Семейный кодекс РФ, в котором указано, что "регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины", направила в исковое заявление о разводе.

"Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года", - сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Защищавший в суде интересы доверителей адвокат Павел Руснаков рассказал журналистам, что дело о разводе однополой пары - это первый в России случай, и судебной практики по принятию решений по подобным делам еще нет.