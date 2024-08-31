В Югре по обвинению в мошенничестве арестовали адвоката

Адвокат из Нефтеюганска задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году он взял у родственника своего клиента, которого судили по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) - 3 млн рублей, пообещав решить вопрос с силовиками и судом по снижению срока лишения свободы, а после вынесения приговора запросил еще 1 млн за то, что повлияет на принятое судьей решение.

Из последнего миллиона часть денег адвокат получил переводом, передача остальной части проходила в июле 2024 года под контролем РУФСБ России по Тюменской области - обвиняемый был задержан с поличным.

"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество в крупном размере). ...По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств", - сообщает СУ СК ХМАО.

По данным РУФСБ по Тюменской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, за совершение указанных преступлений санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.