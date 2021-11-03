Чейметов сообщил, что куры на боровском полигоне будут гореть до 15 ноября

Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвации очага высокопатогенного гриппа птиц, по расчетам специалистов должно полностью прекратиться к 15 ноября, сообщает Оперштаб со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова.

Отмечается, что до середины ноября вся подлежащая утилизации птица должна сгореть до зольного остатка, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь.

Боровская птицефабрика, где в октябре был выявлен очаг птичьего гриппа, была вынуждена в кратчайшие сроки избавиться от 4,3 млн кур, более 57 полуфабрикатов и готовой продукции и 12 млн яиц. утилизация биоматериала должна производиться сжиганием до золы, вывозить зараженные отходы запрещено, потому их сжигают на полигоне у птицефабрики.