Бобровская птицефабрика в 2023 году планирует произвести свыше 735 млн штук яиц

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На птицефабрике "Боровской" в 2023 году планируется производить свыше 735 млн штук яиц, сообщает информационный центр правительства ТО.

Птицефабрика постепенно восстанавливается после полной остановки и уничтожения поголовья из-за птичьего гриппа. Планомерная поставка инкубационнного яйца, суточных цыплят и подрощенных родителей началась в марте 2022 года.

На сегодня поголовье составляет 1,6 млн птиц, в том числе 0,5 млн голов кур-несушек и 1,1 млн голов ремонтного молодняка. Возобновлена переработка яйца и выпуск яйцепродуктов в цехе глубокой переработки яйца.

По итогам 2022 года валовое производство яйца составит 223 млн штук. В настоящее время списочная численность работников — 990 человек.