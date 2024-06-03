Сбер и птицефабрика "Боровская" подписали меморандум о сотрудничестве в экосфере

Сбербанк и птицефабрика "Боровская" подписали "зеленый" меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и улучшения экологической ситуации в Тюменской области, а также сокращения объемов бытовых и производственных отходов. Подписи в документе о сотрудничестве поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор птицефабрики Евгений Несват.
Стороны намерены обмениваться лучшими практиками для внедрения их в Тюменской области, повышать экологическую, финансовую и цифровую грамотность жителей региона, взаимодействовать с властями и бизнес-сообществом для реализации проектов.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сбербанк готов поддерживать и финансировать проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в Тюменской области. Совместно с птицефабрикой "Боровская" мы сможем внести значимый вклад в формирование экологически ответственного поведения среди населения региона.
Генеральный директор птицефабрики "Боровская" Евгений Несват отметил, что птицефабрика "Боровская" нацелена на активные меры для улучшения экологической ситуации в регионе:
Мы стремимся сократить объемы бытовых и производственных отходов, повысить эффективность использования природных ресурсов и внедрить экологически чистые технологии. Сотрудничество с Сбером позволит нам достичь этих целей и сделать наш регион более чистым и устойчивым.
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