Сбер и птицефабрика "Боровская" подписали меморандум о сотрудничестве в экосфере

Сбербанк и птицефабрика "Боровская" подписали "зеленый" меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и улучшения экологической ситуации в Тюменской области, а также сокращения объемов бытовых и производственных отходов. Подписи в документе о сотрудничестве поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор птицефабрики Евгений Несват.

Стороны намерены обмениваться лучшими практиками для внедрения их в Тюменской области, повышать экологическую, финансовую и цифровую грамотность жителей региона, взаимодействовать с властями и бизнес-сообществом для реализации проектов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбербанк готов поддерживать и финансировать проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в Тюменской области. Совместно с птицефабрикой "Боровская" мы сможем внести значимый вклад в формирование экологически ответственного поведения среди населения региона.

Генеральный директор птицефабрики "Боровская" Евгений Несват отметил, что птицефабрика "Боровская" нацелена на активные меры для улучшения экологической ситуации в регионе: