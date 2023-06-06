Тюменская пицефабрика сможет экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС

Тюменская птицефабрика Группы "ПРОДО" внесена Россельхознадзором в федеральный реестр экспортеров в системе "Цербер" как поставщик в страны Таможенного союза: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Расширение географии продаж "ПРОДО Тюменского бройлера" позволит предприятию повысить конкурентоспособность и диверсифицировать экономические риски.

Первые поставки продукции "ПРОДО Тюменского бройлера" в Казахстан и Белоруссию запланированы на вторую половину 2023 года. На экспорт планируется отгружать субпродукты цыплят-бройлеров и продукты разделки куриных тушек. Предполагаемый объем поставок – более 100 тонн в месяц.

В настоящее время на "ПРОДО Тюменском бройлере" загрузка мощностей составляет порядка 70%, так что при активном развитии экспортного направления есть возможность увеличения объемов производства.

Помимо Тюменской области, продукция птицефабрики поставляется в Свердловскую, Челябинскую, Омскую области, на Ямал и в Югру, Башкирию и Якутию. После освоения рынков Таможенного союза "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует начать поставки в Китай – большой и перспективный рынок для мясопереработчиков.

Директор АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Александр Цальцалько: