Дамате открывает в Исетском районе новую площадку на племенном репродукторе индейки

Блок родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний "Дамате" открывают сегодня в Исетском районе, участие в церемонии принимают губернатор Александр Моор и председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаевв.

Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов: 4 для маточного поголовья и 1 для самцов.

Реализация инвестиционного проекта по созданию племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе началась в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области. 21 ноября 2022 года состоялся запуск племенного репродуктора, в котором по видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин. На сегодня поэтапно введены в эксплуатацию пять площадок ремонтного молодняка, запущен один производственный тур. Во втором квартале 2023 года начался поэтапный ввод в эксплуатацию пяти площадок родительского стада.

Общий объем инвестиций в проект превышает 6 млрд рублей. После выхода на полную мощность производительность предприятия составит 12 млн штук инкубационного яйца.