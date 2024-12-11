Группа "Черкизово" купила в Тюменской области предприятие "Рускома"

Фото - https://cherkizovo-group.com

Группа "Черкизово" объявила о покупке у Группы "Руском" птицеводческого комплекса в Тюменской области. Это первый актив компании в регионе, сообщается на официальном сайте компании.

В релизе указано, что сделка позволит "Черкизово" усилить позиции на рынке брендированных продуктов из курицы, увеличив годовой объем производства на 60 тысяч тонн в живом весе.

"Группа "Черкизово" стала собственником современного полностью автоматизированного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров, который был введен в эксплуатацию в 2021 году. Он включает семь площадок выращивания, репродуктор, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор. Мощности комплекса позволяют производить в год 60 тысяч тонн мяса в живом весе. На приобретенных "Черкизово" площадках ООО "Руском" работает более 1 тысячи человек", - указано в сообщении.

Отмечается, что у "Черкизово" прежде не было предприятий в Тюменской области, теперь она стала для компании 20-м регионом присутствия. Совершенная сделка позволит "Черкизово" упрочить позиции на российском рынке брендированной продукции из мяса курицы, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов.