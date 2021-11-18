120 тонн яичного порошка и скорлупы сожгут на полигоне Боровской птицефабрики

В ночь с 18 на 19 ноября будет произведена утилизация 90 тонн яичного порошка и 30 тонн скорлупы ПАО "Птицефабрика "Боровская". Это последнее, что будет подвергнуто сжиганию, отмечают в Оперштабе.

В остальном работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО "Птицефабрика "Боровская" завершены, сообщает департамент АПК Тюменской области. В настоящее время на территории началась необходимая приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. После утилизации яичного порошка и скорлупы продолжатся только работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года.

В целях недопущения распространения заболевания и выноса возбудителя на территории сжигания биологических отходов введен закрытый режим, вход и въезд посторонних лиц запрещен. Задействованный транспорт и техника подлежат обязательной дезобработке. Установлены карантинные блокпосты.

Непосредственно на самой "Птицефабрике "Боровская" проведён первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас осуществляются работы по мойке цехов и прилегающей территории. Последующие дезинфекционные работы на всех площадках предприятия должны завершиться до конца декабря текущего года.

Режим ЧС будет снят после всех принятых в полном объеме дезинфекционных мер.