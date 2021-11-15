Владимир Чейметов назвал примерные сроки запуска птицефабрики в Боровском

18:33 15 ноября 2021
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На ПАО "Птицефабрика "Боровская" проведён первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас осуществляются работы по мойке помещений и прилагающей территории. Срок окончания дезинфекционных работ на всех площадках предприятия - до конца декабря текущего года, сообщает Оперштаб Тюменской области со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова. 

"Восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада", -  говорится в сообщении.

Теги: АПК , Владимир Чейметов , производство , птицефабрика , птичий грипп
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