Владимир Чейметов назвал примерные сроки запуска птицефабрики в Боровском

На ПАО "Птицефабрика "Боровская" проведён первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас осуществляются работы по мойке помещений и прилагающей территории. Срок окончания дезинфекционных работ на всех площадках предприятия - до конца декабря текущего года, сообщает Оперштаб Тюменской области со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова.

"Восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада", - говорится в сообщении.