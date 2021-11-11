Россельхознадзор выявил нарушения в филиале Боровской птицефабрики

Более десяти грубых нарушений Ветеринарных правил содержания птиц на птицефабриках и Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биоотходов управление Роспотребнадзора выявило в октябре при внеплановой проверке филиал Боровской птицефабрики в Голышманово.

ПО итогам проверки возбуждено два административных дела по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в отношении юридического лица и по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ в отношении должностного лица. Назначены административные наказания в виде штрафа и предупреждения.

В числе нарушений указано то, что проезд на территорию птицефабрики может осуществляться минуя дезбарьер. Сеть внутрихозяйственных дорог предприятия имеет пересечение - по одной и той же дороге перевозят живую птицу, биологические отходы и помет. Территория птицефабрики не разделена на зоны, частично отсутствует огораживание. Для перевозки биологических отходов используется транспорт с открытым кузовом, что тоже является нарушением. На дезбарьере с задней стороны птицефабрики отсутствуют окна, что не обеспечивает его работу при минусовых температурах; на территории предприятия зафиксировано наличие синантропной птицы (голубей) и т.д.

Напомним, в октябре на основных производственных площадках птицефабрики была выявлена вспышка птичьего гриппа. Все поголовье, продукция были сожжены.