Суд Тобольска обязал частную стоматологию выплатить пациентке 3 млн рублей

В Тобольске суд вынес решение о взыскании с частной стоматологии в пользу пациентки более 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на новое лечение, сообщает облпрокуратура.

Из материалов гражданского дела следует, что в июле 2016 года женщина обратилась в ООО "Семейная стоматология" для лечения и протезирования зубов. В ноябре 2019 года протезирование было завершено. Пациентка заплатила клинике за работу более 170 тыс. рублей. Однако услуги были оказаны некачественно, возникли осложнения. Впоследствии стоматология вернула тоболячке уплаченные деньги.

В декабре 2020 года женщина обратилась в Тобольский городской суд с иском к клинике о возмещении морального вреда и расходов на новое лечение.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, стоматологические услуги истице были оказаны некачественно, в связи с чем она нуждается в перелечивании зубов и перепротезировании.

Стоматологическая клиника иск в суде не признала. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ответчика в пользу женщины моральный вред, стоимость предстоящего лечения и протезирования, а также штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке и судебные расходы в общей сумме более 3 млн рублей.

Согласно ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя суд взыскивает с организации штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.