Пожары в Свердловской области продолжают портить воздух и настроение тюменцам

В соцсетях снова появились жалобы на смог и запах гари в городе. Источником задымления в Тюмени 20 октября являются природные пожары в Свердловской области, пояснили в Оперштабе.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области оперштабу сообщили, что "согласно данным со снимков космомониторинга, смог от природных пожаров в Тюмень идет из Свердловской области".

Что касается местных пожаров, то на 20 октября ландшафтный пожар на 10 гектарах действует около села Аманадское Тюменского района, на его тушении задействованы силы и средства Тюменской авиабазы – 2 единицы техники и 6 человек.

В лесах региона за минувшие сутки выявлено пять новых пожаров на площади в 37,3 га, ликвидировано четные на 18, 3 га, действуют два пожара, они локализованы.