Уголовное дело завели на тюменского пенсионера из-за угрозы убийством школьнику

17:22 18 октября 2021
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Доследственная проверка сообщений в СМИ о том, что житель  Тюмени бежал с ножом за школьниками, завершилась возбуждением уголовного дела об  угрозе убийством, а ход расследования теперь на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкинасообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным следствия, 13 октября 69-лений ранее судимый подозреваемый во дворе одного из домов на улице Голышева, вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и потерпевшие", - говорится в сообщении.

Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. 

Теги: пенсионеры , подростки , СКР , уголовное дело , угрозы
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