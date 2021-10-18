Уголовное дело завели на тюменского пенсионера из-за угрозы убийством школьнику

Доследственная проверка сообщений в СМИ о том, что житель Тюмени бежал с ножом за школьниками, завершилась возбуждением уголовного дела об угрозе убийством, а ход расследования теперь на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 13 октября 69-лений ранее судимый подозреваемый во дворе одного из домов на улице Голышева, вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и потерпевшие", - говорится в сообщении.

Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.