Суд рассмотрит дело о взятках экс-главы ГИБДД Тюменской области

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника регионального управления ГИБДД, обвиняемого во взяточничестве по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе) и ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки через посредника), сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый через своего знакомого организовал строительство беседки и навеса во дворе своего дома. Оплата части выполненных работ производилась за счет взяток. Начальник УГИБДД дал незаконные указания своим подчиненным о выставлении положительных отметок при приеме теоретического и практических экзаменов на получение водительского удостоверения РФ девяти лицам, за которых просил его знакомый. Последний полученные от граждан денежные средства направлял на оплату выполненных работ.

Кроме того, начальник регионального управления ГИБДД обвиняется в получении от своего подчиненного взяток в виде телефона, трех кондиционеров (одного для приемной на работе, а двух – для дома) и оплаты ремонта автомобиля за общее покровительство и попустительство. Общая сумма полученных им взяток составила более 600 тыс. рублей.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 3,7 млн рублей. Допрошено свыше 50 человек. Проведены обыски в квартире обвиняемого, а также в служебном кабинете. Изъята и изучена вся необходимая документация, связанная с незаконной выдачей водительских удостоверений взяткодателям, пояснили в региональном СУ СК.

Действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателям и посреднику, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.