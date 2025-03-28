Сотрудницу Тюменской жилинспекции приговорили к 9 годам колонии за взятки

Являясь начальником общего отдела Государственной жилищной инспекции ТО, женщина с декабря 2021 по июнь 2022 года получила более 3 млн рублей за согласование управляющим компаниям города Тюмени на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды.

Суд признал экс-струдницу виновной в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах, взяткодателем по делу признан директор ООО "Тюменьаквавендинг". По решению суда, ближайшие девять лет женщина должна провести в колонии общего режима, но реальное отбывание наказание в виде лишения свободы отсрочить до достижения младшего ребенка возраста 14 лет. Все полученные незаконно деньги ей придется сдать в доход Российской Федерации, сообщили в объединенной пресс-сужбе судов ТО.