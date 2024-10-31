Дело о взятках завели в Тюменской области на инженера-энергетика

13:20 31 октября 2024
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера электросетевой компании, подозреваемого в получении взятки, он задержан, сообщили в региональном СУСК. 

По версии следствия, подозреваемый в 2023 и 2024 годах ведущий инженер систематически получал взятки от физических и юридических лиц за незаконное технологическое присоединение к  сетям компании, игнорирование выявленных фактов незаконного подключения и хищения электроэнергии, а также за ускорение процедуры присоединения к сетям на объектах взяткодателей. Минимальный размер взятки составлял 10 тысяч рублей. 

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Тюмени  во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности АО "Россети Тюмень". Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта,  а также возможные соучастники преступления.

Теги: взятки , СКР , уголовное дело , энергосбережение
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