Дело о взятках завели в Тюменской области на инженера-энергетика

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера электросетевой компании, подозреваемого в получении взятки, он задержан, сообщили в региональном СУСК.

По версии следствия, подозреваемый в 2023 и 2024 годах ведущий инженер систематически получал взятки от физических и юридических лиц за незаконное технологическое присоединение к сетям компании, игнорирование выявленных фактов незаконного подключения и хищения электроэнергии, а также за ускорение процедуры присоединения к сетям на объектах взяткодателей. Минимальный размер взятки составлял 10 тысяч рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Тюмени во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности АО "Россети Тюмень". Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта, а также возможные соучастники преступления.