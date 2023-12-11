Пойманную на взятках завхоза тюменской школы оштрафовали на полмиллиона рублей

Центральный районный суд Тюмени приговорил 59-летнюю заведующую хозяйством одной из городских школ к штрафу в 500 тысяч рублей по уголовному делу о получении взятки в крупном размере, сообщает облпрокуратура.

В суде установлено, что завхоз с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах, а за беспрепятственное подписание исполнительной документации получала от подрядчиков по 10% от стоимости работ. Общая сумма вознаграждений превысила 159 тыс. рублей.