Пойманную на взятках завхоза тюменской школы оштрафовали на полмиллиона рублей

Центральный районный суд Тюмени приговорил 59-летнюю заведующую хозяйством одной из городских школ к штрафу в 500 тысяч рублей по уголовному делу о получении взятки в крупном размере, сообщает облпрокуратура.
В суде установлено, что завхоз с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах, а за беспрепятственное подписание исполнительной документации получала от подрядчиков по 10% от стоимости работ. Общая сумма вознаграждений превысила 159 тыс. рублей.
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