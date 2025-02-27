В Голышманово по делу о взятках арестовали двух сотрудников ГАИ

Двух сотрудников дорожно-патрульной службы Голышмановской Госавтоинспекции обвиняют в получении взяток от водителей на трассе Тюмень-Омск за несоставление протоколов о нарушениях, по ходатайству следователей суд отправил их под арест до 25 апреля включительно.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, по статьям о получении взятки и мелком взяточничестве. По версии следствия, деньги от водителей они получали систематически с августа по октябрь 2024 года.

По факту взяточничества полиция проводит служебную проверку, если вина сотрудников будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, а руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.