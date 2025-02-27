В Голышманово по делу о взятках арестовали двух сотрудников ГАИ

12:02 27 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Двух сотрудников дорожно-патрульной службы Голышмановской Госавтоинспекции обвиняют в получении взяток от водителей на трассе Тюмень-Омск за несоставление протоколов о нарушениях, по ходатайству следователей суд отправил их под арест до 25 апреля включительно.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, по статьям о получении взятки и мелком взяточничестве. По версии следствия, деньги от водителей они получали систематически с августа по октябрь 2024 года.

По факту взяточничества полиция проводит служебную проверку, если вина сотрудников будет доказана, их уволят по отрицательным мотивам, а руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Теги: арес , взятки , ГИБДД Тюменской области , Голышманово , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025