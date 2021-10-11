Ялуторовский суд отправил в тюрьму четырех участников наркосообщества ос

Ялуторовский районный суд Тюменской области признал двух мужчин из Ялуторовского района и Иркутска и двух женщин из Тобольска и Первоуральска Свердловской области участниками преступного сообщества и виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размере, сообщили в областной прокуратуре.

Житель Ялуторовского района проведет в колонии строгого режима десять лет, его подельнику из Иркутска суд назначил 9 лет. Дамы из Первоуральска и Тобольска осуждены к 9 годам и 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После освобождения они в течение года будут ограничены в свободе передвижения.

В составе организованной преступной группы и сообщества наркодельцы пытались сбыть в общей сложности более 1,6 кг различных запрещенных веществ. Они были изъяты из незаконного оборота.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года тюменец, проживая без регистрации в Севастополе, создал организованную преступную группу для сбыта через тайники наркотических средств в Тюменской области. В состав группы вошел его друг из Тюмени и неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство. В августе 2018 года они вдвоем создали преступное сообщество для реализации наркотиков не только в Тюменской области, но Свердловской, Иркутской областях и в Крыму. В состав сообщества вошли четыре человека из Тобольска и Ялуторовского района, Первоуральска и Иркутска, а также неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которых были выделены в отдельное производство.

Торговля наркотиками велась через интернет-магазины. В ходе оперативно-следственных мероприятий в 2019 году друзья-тюменцы были разоблачены и задержаны, в марте 2021 года осуждены. Инициатор отправился в колонию строго режима на 9 лет, его приятель - на 8 лет. После освобождения они в течение 1 года 6 месяцев будут ограничены в свободе передвижения.