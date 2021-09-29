Тюменку не пустили в Иорданию из-за долгов по налогам

Перелет и отель в Иордании 30-летняя владелица салона красоты спланировала заранее, но все планы на романтический отдых в компании любимого мужчины рухнули, когда из-за 160 тысяч рублей долга по налогам предпринимательницу не выпустили за пределы РФ.

Как сообщили в местном УФССП, вылет был назначен через московский аэропорт, там женщина и узнала, что не летит дальше.

"Обычно должники до последнего не верят, что их могут "не выпустить" заграницу, а потом пытаются заплатить на месте любую сумму онлайн, но процедура снятия ограничительных мер занимает определенное время. Судебные приставы рекомендуют заблаговременно проверить наличие задолженности с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию, или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по адресу gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно оплатить имеющиеся долги", - отмечают в УФССП.

Сроки снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате должником задолженности по исполнительному производству. Поэтому гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим своё имя в банке данных исполнительных производств, нужно сразу обратиться в подразделение судебных приставов по указанному адресу в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, например, таких как временное ограничение на выезд из России, наложение ареста на имущество, в том числе на денежные средства, привлечение к административной либо уголовной ответственности и иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.