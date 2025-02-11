Около полутора тысяч мигрантов депортированы из Тюменской области за 2024 год

В 2024 году с территории Тюменской области выдворено 1 446 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших законодательство, что на 611 граждан больше, чем в 2023 году, сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.

Все граждане были препровождены до пограничного контроля в аэропорту и отправлены на родину, уточняется в сообщении.

Ранее начальник полиции Тюмени Дмитрий Ерошов рассказал депутатам гордумы, что в прошлом году была усилена профилактическая работа с мигрантами. Еженедельно проводились рейды по местам их концентрации, как следствие - увеличилось выявление граждан, находящихся в России незаконно. По решению суда за год депортировано более тысячи мигрантов — в два раза больше, чем в 2023 году.