Около 300 мобилизованных тюменцев написали заявления на отсрочку по выплате долгов

Судебные приставы Тюменской области в мобилизационном центре помогли будущим бойцам заполнить заявления о приостановке исполнительных производств по возникшим у них ранее долгам.

"Почти триста военнослужащих подали заявления с начала объявления о частичной мобилизации. Все исполнительные производства в их отношении будут приостановлены. Всего на данный момент в Тюменской области приостановлено почти 1 200 исполнительных производств", - сообщает пресс-служба ведомства.

В числе этих дел могут быть задолженности не только по кредитам, но и неоплаченные штрафы в ГИБДД, платежи за ЖКУ и т.д. По возвращении домой им все-таки придется рассчитаться по долгам.

В пресс-службе пояснили, что закон разрешает (ст. 40 ФЗ "Об исполнительном производстве") полностью или частично приостановить исполнительное производство, если должник, проходящий военную службу по призыву в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством России, попросит об этом. Гражданин должен написать соответствующее заявление и отдать его в службу судебных приставов.

Практику выездных мобильных пунктов в военных частях судебные приставы продолжат организовывать и дальше.