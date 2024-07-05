У судебных приставов в Тюмени благодаря Сберу появился сервис оплаты долгов в офисе по картам любых банков

Сбербанк в Тюмени реализовал сервис оплаты долгов в отделении Федеральной службы судебных приставов, который находится на улице Пермякова, 5. Теперь клиенты службы могут оплатить свою задолженность по исполнительным производствам непосредственно в момент обращения к судебному приставу, используя карты любого банка.

Новый сервис от Сбера позволяет принимать безналичные платежи с использованием банковских карт как в самом офисе ФССП, так и на выездных мероприятиях. Информация о проведенных платежах автоматически передается в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Внедрение возможности приема безналичных платежей с помощью сервиса Сбера значительно облегчит процесс оплаты долгов в службе судебных приставов. Благодаря этому нововведению, процесс сбора долгов станет более эффективным и быстрым, особенно при проведении выездных мероприятий. Это, в свою очередь, положительно скажется на общей собираемости долгов и повысит эффективность работы службы судебных приставов в целом.

Кабдула Хайдаров, главный судебный пристав Тюменской области:

Новый сервис приема безналичных платежей от Сбера действительно является значительным шагом вперед в упрощении процесса оплаты долгов для должников. Теперь они могут погасить свою задолженность непосредственно в момент обращения, что значительно экономит время и усилия всех сторон. Этот сервис также очень удобен для проведения выездных мероприятий, направленных на сбор платежей с должников. Нововведение Сбера позволит службе судебных приставов улучшить качество обслуживания посетителей и повысить эффективность нашей работы.