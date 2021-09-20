Под Тюменью нашли противотанковую мину

Житель поселка Боровский при скашивании травы наткнулся на предмет, очень похожий на противотанковую мину, на место были вызваны взрывотехники ОМОН Росгвардии.

Специалисты группы разминирования отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его как учебную мину со следами сильной коррозии.

Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.