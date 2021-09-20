Тюменец отправится на три года в тюрьму за убийство родного сына

Суд отправил на три года в колонию общего режима тюменца, который в декабре прошлого года на дачном участке застрелил своего взрослого сына из охотничьего ружья.

Суд установил, что утром 10 декабря 2020 года, находясь на своем дачном участке, 58-летний житель Тюмени в очередной раз поссорился со своим сыном. Отец схватил охотничье ружье, которое хранил в сарае и выстрелил в молодого человека. Он скончался через несколько минут. После этого виновный позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

"В судебном заседании выяснилось, что конфликт между родственниками длился около трех лет, с тех пор, как сын вернулся из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж. После освобождения он вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и регулярно избивал отца. Этот факт подтвержден свидетельскими показаниями", - говорится в сообщении облсуда.

Определяя наказание, суд учел смягчающие обстоятельства: признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, активное способствование расследованию преступления, а также противоправное и аморальное поведение потерпевшего, спровоцировавшего длительную конфликтную ситуацию в семье.