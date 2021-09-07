Прокуратура помогла владельцам сгоревших домов в СНТ "Солнышко" получить компенсацию за ущерб

Прокуратура Тюменского района помогла пострадавшим в результате природного пожара, произошедшего в СНТ "Солнышко", доказать их право на получение выплат.

В результате пожара 17 мая этого года полностью сгорели жилые дома и строения в СНТ "Солнышко". Из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности, их владельцы не смогли получить положенные выплаты и обратились в прокуратуру.

"Тюменский районный суд удовлетворил 24 иска прокурора Тюменского района о признании факта владения и пользования на праве собственности за гражданами жилыми домами и строениями в СНТ "Солнышко" на день введения режима чрезвычайной ситуации в период пожара, произошедшего 17.05.2021 на территории Винзилинского муниципального образования Тюменского района", - сообщили в облпрокуратуре.

Судебными решениями за гражданами признано право на единовременную выплату в общей сумме более 15 млн рублей.