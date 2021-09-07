В Тюменской области увеличилась площадь лесных пожаров

10:53 07 сентября 2021
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В Тюменской области на утро 7 сентября действовало 14 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 811 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 17 лесных пожарах, действующих на площади в 688 га. 

По данным регионального департамента лесного комплекса, за минувшие сутки на территории области выявлено 5 лесных пожаров общей площадью 41,6 га, ликвидировано 8 пожаров на 33,1 га. 

Теги: лесные пожары
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