В Тюменской области увеличилась площадь лесных пожаров

В Тюменской области на утро 7 сентября действовало 14 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 811 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 17 лесных пожарах, действующих на площади в 688 га.

По данным регионального департамента лесного комплекса, за минувшие сутки на территории области выявлено 5 лесных пожаров общей площадью 41,6 га, ликвидировано 8 пожаров на 33,1 га.