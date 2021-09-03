Тюменцев предупредили о возможном задымлении города

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В пригороде Тюмени действуют природные пожары, часть из них торфяные, возможно появление дыма и ощущение запаха гари на территории Тюмени, сообщает региональный Оперштаб.

"В Тюменском районе действуют 6 лесных пожаров, в основном это почвенные пожары - горит торф. Часть пожаров локализована. Лесопожарные формирования тушат, в том числе, почвенный пожар в Исетском районе (на границе с Тюменским).В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и ощущение запаха гари на территории Тюмени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер может доносить до города и дым от пожаров соседних регионов.

В департаменте лесного комплекса отметили, что в регионе из-за установившейся сухой теплой и ветряной погоды в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Граждан просят воздержаться от посещения лесов и напоминают, что за разведение костров и открытого огня в связи с действующим особым противопожарным режимом можно получить штраф.