В тюменских лесах сохраняется высокая степень пожарной опасности

На 30 августа - 1 сентября в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности - высокая степень пожарной опасности, сообщает департамент лесного комплекса.
По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано три лесных пожара на площади 6,3 га.
В регионе действует семь лесных пожаров, в том числе локализованных, за прошлые сутки ликвидирован один пожар на 20 га.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru