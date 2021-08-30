В тюменских лесах сохраняется высокая степень пожарной опасности

11:11 30 августа 2021
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На 30 августа - 1 сентября в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности - высокая степень пожарной опасности, сообщает департамент лесного комплекса. 

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано три лесных пожара на площади 6,3 га.

В регионе действует семь лесных пожаров, в том числе локализованных, за прошлые сутки ликвидирован один пожар на 20 га.

Теги: лесные пожары
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