В тюменских лесах сохраняется высокая степень пожарной опасности

На 30 августа - 1 сентября в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности - высокая степень пожарной опасности, сообщает департамент лесного комплекса.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано три лесных пожара на площади 6,3 га.

В регионе действует семь лесных пожаров, в том числе локализованных, за прошлые сутки ликвидирован один пожар на 20 га.