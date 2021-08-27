Тюмень простится с убитой девочкой в эту субботу

Фото со страницы волонтеров, https://vk.com/club205931934

Похороны девочки, которая потерялась в конце июня и 19 августа была найдена мертвой, назначены на 28 августа, сообщили волонтеры-посковики.

"В Тюмени 28 августа пройдут похороны Насти Муравьевой. С 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14 во втором зале пройдет прощание", - говорится в сообщении.

Ранее волонтеры сообщали, что расходы, связанные с похоронами девочки, взял на себя руководитель одной из местных похоронных компаний.

Восьмилетняя девочка ушла из дома на ул. Судостроителей 30 июня. Поиски ребенка продолжались около полутора месяцев, но безрезультатно. 19 августа СК сообщил, что на берегу озера Оброчное было найдено тело, завернутое в пакет. Подозреваемый задержан по делу об убийстве малолетнего, в ближайшее время будет решен вопрос по его аресту.