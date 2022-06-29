Прощание с Сергеем Корепановым пройдет в Тюменской филармонии

Прощание с председателем Тюменской олбдумы Сергеем Евгеньевичем Корепановым состоится 30 июня Тюменской филармонии.

"Траурная церемония прощания с председателем Тюменской областной Думы Сергеем Евгеньевичем Корепановым состоится в четверг, 30 июня, с 09.45 до 12.30 в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45)", - сообщает пресс-служба облдумы.

Евгений Корепанов скоропостижно скончался 28 июня, бессменным спикером регионального парламента он был с 1998 года.