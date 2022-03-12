В Ишиме просились с рядовым Сагындыком Кудайбергеновым

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Уроженец города Ишима Тюменской области рядовой Сагындык Кудайбергенов погиб при исполнении воинского долга, мужественно встав на защиту своей страны, сообщил в соцсетях председатель Центра содействия развитию Тюменско-Казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев.

"Принятое им решение служить Отечеству и до конца оставаться верным воинской присяге – верный признак достойного сына своего народа, пример настоящего мужества и отваги. Все мы – в неоплатном долгу перед такими сильными, несгибаемыми парнями как наш Сагындык. От имени Национально-культурной автономии казахов Тюменской области приношу глубочайшие соболезнования родним и близким, всем кто знал и любил Сагындыка Кудайбергенова. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину и воина, достойного памяти наших героических дедов и прадедов", - выразил соболезнования Ибраев.

По словам Ибраева, за проявленные мужество и героизм при выполнении специальной военной операции Сагындык Кудайбергенов представлен к государственной награде Ордену "Мужества" посмертно.

Солдат похоронен с воинскими почестями под троекратный оружейный залп. Проводить Сагандыка в последний путь пришли сотни его земляков.