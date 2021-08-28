В Тюмени проходят похороны Насти Муравьевой

Потерявшуюся 30 июня на Лесобазе и найденную убитой 19 августа девочку хоронят в субботу в Тюмени.

Попрощаться с ребёнком в траурный зал на ул. Семовского пришло около двухсот человек. Родные, друзья, соседи, волонтёры и неравнодушные горожане несли к закрытому гробу девочки игрушки, цветы и венки.

Похороны пройдут сегодня же, на кладбище поехали только родные девочки и близкие семьи.



Как сообщалось ранее, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки 40-летний уроженец Сургута, проживавший в соседнем с девочкой доме, арестован, ему предъявлено обвинение.