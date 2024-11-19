Тюменским журналистам показали, как работает крематорий

14:16 19 ноября 2024
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Тюменские журналисты побывали на экскурсии в крематории, который официально открылся в Тюмени в конце октября и уже выполнил более 60 кремаций.

Крематорий находится рядом с Червишевским кладбищем. В здании оборудовано четыре зала для прощаний, фуршетный зал, хранилище урн, кремационные линии.

Телеканал "Тюменское время" сообщает, что журналистам показали все помещения нового объекта, наглядно продемонстрировали, как проходит церемония прощания и процесс кремации. 

Теги: похороны
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