В Тюмени суд взыскал с бывших полицейских полученные от ритуальщиков взятки

С бывших сотрудников дежурной части УМВД России по городу Тюмени суд взыскал полученные ими взятки в полмиллиона рублей.

В 2014–2015 годах в областном центре двое оперативных дежурных получали взятки от одной из тюменских предпринимательниц и ее сожителя, занимавшегося оказанием ритуальных услуг. Полицейские отправляли им смс-сообщения о смерти граждан на территории Тюмени с номерами телефонов людей, сообщивших о покойниках на "02". Если родные умерших соглашались на оказание ритуальных услуг, то предпринимательница поручала своему сожителю передать одному из полицейских взятку в размере 1,5 тыс. рублей. В общей сложности за эти услуги сотрудники полиции получили 540 тыс. рублей.

Один из них передавал аналогичную информацию бывшему полицейскому, а тот — в ритуальную фирму. За одно смс-сообщение он получал по 100 рублей, всего он послал около 500 таких сообщений.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года по материалам оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. В полицию от граждан стали постоянно поступать жалобы на то, что их беспокоят агентства ритуальных услуг и навязывают свои услуги. В результате полицейские были уволены со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В сентябре 2016 года суд признал полицейских виновными во взяточничестве. Одному из них был назначен штраф в размере 1,5 млн рублей, а другому — 1,3 млн рублей. После прокуратура Тюмени обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором потребовала взыскать с бывших полицейских сумму взятки в доход государства. На днях решением суда прокурорский иск был удовлетворен, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.