В Тюменской области действует пять лесных пожаров

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", на утро 23 августа, в регионе действует пять лесных пожаров.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 пожаров на площади 9,3 га и ликвидировано 3 на площади 3,6 га.

Сегодя 23 в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).