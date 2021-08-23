В Тюменской области действует пять лесных пожаров

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", на утро 23 августа, в регионе действует пять лесных пожаров.
За прошедшие сутки зафиксировано 5 пожаров на площади 9,3 га и ликвидировано 3 на площади 3,6 га.
Сегодя 23 в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).
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