Тоболяк продал иномарку друга, пока тот спал

В Тобольске в полицию с сообщением о пропаже иномарки сообщил 30-летний местный житель. Мужчина распивал алкогольные напитки с товарищем, а когда проснулся, машины на парковке уже не было. Приятель сказал, что ничего подозрительного не видел.

Сотрудники полиции нашли пропавшую иномарку на одной из автостоянок города. Новый владелец иномарки сообщил, что автомобиль ему продал товарищ прежнего владельца. 24-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свою вину тоболяк признал и пояснил, что пока приятель спал, решил воспользоваться моментом, взял ключи от автомобиля, позвонил знакомому, занимающемуся продажей авто, и продал ему чужую иномарку за 30 тысяч рублей. После чего вернулся обратно в квартиру друга, чтобы он не заподозрил его в преступлении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".