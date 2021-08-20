В Тюменской области действует два лесных пожара

По данным Оперштаба, за минувшие сутки на территории региона выявлено три лесных пожара на общей площади 4,5 га, один, площадью в 1 га, ликвидирован. Два продожают действовать - в пригороде областной столицы наблюдается дымка и ощущается запах гари.
Новых ландшафтных пожаров за сутки выявлено не было, действовавший ранее на площади в 5 га ликвидирован.
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