СК устанавливает обстоятельства гибели Насти Муравьевой

Следком заявил, в Тюмени 19 августа найдено тело Насти Муравьевой, которая была объявлена в розыск 30 июня, обстоятельства исчезновения и смерти ребенка выясняются.

"19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой", - говорится в сообщении ведомства.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

Настя 30 июня ушла из дома и не вернулась. Волонтеры, силовики и простые граждане искали девочку полтора месяца. в Тюмени было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, позже материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат СК.