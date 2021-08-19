В Тюмени нашли тело девочки

В Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка – предположительно, девочки, пропавшей в конце июня, сообщает РИА Новости.

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", - пояснили информационному агентству в пресс-службе Следственного комитета России.

Как пишут в местных пабликах, тело найдено в районе Лесобазы, где 30 июня потерялась 8-летняя девочка, проводились масштабные поиски, было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.