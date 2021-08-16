В Тюменской области снова горят леса

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано два лесных пожара на площади 4,6 га.

Ликвидировать удалось три лесных пожара на площади 26,6 га, еще один остается непотушенным.

Помимо лесных, за стуки было выявлено два ландшафтных пожара на площади в 6 га, потушено два на 16 га и один еще действует.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, огонь нельзя разводить не только в лесах, но и на приусадебных, дачных участках.