Тюменец на испытательном сроке попался пьяным за рулем

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя поселка Боровский. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст. 264.1 УК РФ).

В сентябре 2020 года мужчина был осужден за пьяную езду к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Его лишили водительских прав на полтора года.

В мае 2021 года, находясь на испытательном сроке, мужчина вновь сел за руль нетрезвым в поселке Боровском. Автомобиль под его управлением остановили сотрудники ГИБДД.

Суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.