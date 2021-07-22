У жительницы Заводоуковска списали деньги в счет погашения чужого счета

В Заводоуковске прокуратура помогла женщине вернуть деньги, которые из-за ошибки бухгалтера направили на погашение чужого долга.

В январе 2018 года было вынесено постановление о взыскании зарплаты женщины, работавшей в ООО "Заводоуковский элеватор", на погашение кредитов и уплату исполнительского сбора на сумму 68 тысяч рублей. В течение года долг перед банком был погашен, а в феврале 2019 года уплачен и исполнительский сбор.

Однако в 2021 году женщине позвонили из банка и попросили погасить долг. Она попыталась выяснить, куда пропали ее деньги, но не смогла, и обратилась за помощью в Заводоуковскую межрайонную прокуратуру.

Прокуратура установила, что из-за ошибки бухгалтера часть часть денег в размере 36 тысяч рублей была перечислена на погашение задолженности другого должника, работавшего на элеваторе.

Прокуратура директору организации внесла представление. Женщине вернули деньги.