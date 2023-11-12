Если долги достались в наследство, что делать?

За последние 5 лет долги россиян перед банками выросли вдвое. Люди берут кредиты на большое и малое. И Тюменская область по итогам 2022 года оказалась в тройке регионов с самыми закредитованными жителями. Долги есть и кредитные, и коммунальные, и многие другие. Как можно догадаться, при гибели заемщика, его долги и кредиты с легкостью переходят наследникам. Иной раз случается, что имущество, имеющееся у усопшего, гораздо меньше по стоимости, чем сумма долгов. Наследники могут об этом и не знать, сообщает Тюменская область сегодня.

– Долговые обязательства умершего входят в наследственную массу. Если наследник вступает в наследство, то к нему переходят долги пропорционально тому имуществу, которое он принял. В наследство можно не вступать или отказаться от него, тогда не придется платить чужие долги, пояснила адвокат Олеся Евсеева.