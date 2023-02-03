Налоговая предлагает бизнесу провести сверку

До 1 марта предпринимателям и организациям Тюменской области можно провести сверку, если в едином налоговом счете стал отображаться долг. По решению руководителя Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова меры принудительного взыскания к бизнесу по отрицательному сальдо применяться не будут.

Но при несогласии с суммами предпринимателям региона необходимо обратиться в свои инспекции, узнать причину минусовых значений на счете и разобраться в ситуации. Также до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 приостановлено привлечение к ответственности за нарушения в подаче уведомлений о суммах. Подробности разъяснены в официальном письме.

Единый налоговый счет введен с 1 января этого года. С его помощью все фирмы будут оплачивать налоги с помощью только одного платежного поручения. Для уплаты устанавливается единый срок – 28 число месяца, следующего за отчетным.