Тюменка отдала 700 тысяч рублей любовнику за поиск мужчины, задолжавшего ей 100 тысяч

Доверчивая тюменка в июле 2020 года познакомилась с вахтовиком Семеном на сайте знакомств, после нескольких встреч в гостинице и машине она влюбилась и предложила ему жить вместе у нее в квартире, а потом попросила найти негодяя, задолжавшего ей 100 тысяч рублей, но в итоге лишилась еще 700 тысяч рублей.

Семен согласился помочь, взял у женщины 100 тысяч рублей для знакомых, способных "выбить" долги. Делать он ничего не собирался, поэтому придумал историю, что его вычислили, ударили по голове и забрали деньги. В августе с месторождения "Тазовское" сообщил ей, что налоговики заблокировали его банковский счет, где было 1,5 миллиона рублей, а через пять суток рассказал об убийстве брата в Оренбурге и просил одолжить ему 100 тысяч рублей на похороны. Получив эти деньги, чуть позже сообщил, что ему срочно нужно улететь на объект, где он якобы был учредителем и необходимо его личное присутствие, под это он снова одолжил деньги. 31 августа Семёну потребовалось еще 50 тысяч рублей для его матери на поминки и памятник убитому брату. Получив перевод, через двое суток он сообщил, что ему срочно потребовались еще 50 тысяч рублей на приобретение стройматериалов по работе. 12 августа Семён по телефону "обрадовал" подружку сообщением о том, что его друзья нашли ее должника, который вернет все деньги. Но для этого нужно 100 тысяч рублей на его карточку. После встречи 3 сентября, а котором женщина постеснялась напомнить про долги, общение с любимым продолжилось только в соцсетях, но деньги он продолжал просить. 2 ноября она ссудила ему 67 тысяч рублей якобы на заказ вертолета, через двое суток –31,7 тыс. рублей на погашение долга за питание. 5 ноября еще 150 тысяч рублей, 12 ноября - 170 тысяч рублей, а 23 февраля 2021 года он занял 5 тысяч.

Подозрения в обмане у женщины закрались к концу февраля 2021 года, когда в приложении "Гетконтакт" она увидела у Семёна несколько тегов с другими мужскими именами и когда он отказался показать свой паспорт. В начале марта обратилась к частному детективу, который установил настоящую фамилию "Семёна Богданова". Под этим псевдонимом скрывался Виталий Березюк 1985 года рождения, ранее судимый за изнасилование и кражу.

Обманутая женщина в деньгах и любви женщина написала заявление в полицию, где по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело. С учетом непогашенной судимости и рецидива преступлений, Калининский районный суд Тюмени вынес приговорил мошенника к двум годам исправительной колонии особого режима. Суд также обязал его компенсировать потерпевшей материальный ущерб в 523 700 рублей и 60 000 рублей судебных расходов.