Кто должен оплачивать долги по ЖКУ в купленной квартире

Задолженность за свет, воду, канализацию, содержание общедомового имущества должен возместить бывший владелец жилья, поясняют специалисты Госжилинспекции по Тюменской области.

"Если новый собственник купил квартиру с задолженностью, взыскивать ее должны с владельца, при котором она образовалась. У нового владельца обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в приобретенной квартире возникает после регистрации перехода права собственности. До этого момента это обязанность предыдущего собственника квартиры", - уточнили в ведомстве.

Взносы на капитальный ремонт закреплены за конкретным жильем, поэтому задолженность по ним погашает тот, кому квартира принадлежит на момент взыскания. Если квартира была получена по наследству, то все долги за коммунальные услуги переходят наследникам, сообщает Тюменская линия.