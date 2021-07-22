В Тюмени задержали женщину, обокравшую магазин спортивных товаров

В полицию Тюмени с сообщением о краже обратился представитель сетевого магазина спортивных товаров. Из торговой точки похитили куртку, женскую футболку и кепку на общую сумму коло 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения из магазина и установили личность злоумышленницы. Задержанной оказалась безработная 35-летняя тюменка. Женщина рассказала, что воспользовалась невнимательностью продавцов, положила товар к себе в сумку и незаметно вынесла понравившиеся вещи. Похищенное она продала, а деньги потратила на личные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.