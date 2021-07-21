Тюменец осужден за ДТП, в котором серьезно пострадал его пассажир

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Тюмени. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло ночью 6 декабря 2020 года. Мужчина, лишенный права управления транспортом, на улице Любимой не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он съехал в кювет. Один из трех пассажиров, находившихся в салоне, получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил подсудимому 1 год 6 месяцев ограничения свободы.